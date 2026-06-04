Calciomercato Juve Spalletti ne vuole due per il dopo Vlahovic | Kolo+1 Tutti i nomi

L'allenatore della Juventus ha chiesto l’acquisto di due attaccanti per sostituire Vlahovic. Tra i nomi circolati ci sono Kolo e un altro giocatore, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società sta valutando le opzioni per completare il mercato e soddisfare le richieste dell’allenatore. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi definitivi o sulle cifre.

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CALCIOMERCATO JUVE: SPALLETTI ALLO SCOPERTO

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