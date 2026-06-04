Il Cagliari ha ripreso a monitorare il giovane difensore dell’Inter. Dopo aver mostrato interesse a gennaio, il club rossoblù ha nuovamente inserito il nome del calciatore nella lista delle possibili operazioni di mercato. La società sta valutando le possibilità di un eventuale trasferimento, senza ancora aver preso decisioni definitive. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle prossime settimane.

Cagliari, spunta l’idea Berenbruch! L’interesse è rilanciato: il club rossoblù torna sul talento dell’Inter dopo gennaio. Il Cagliari sta entrando nella fase decisiva della propria rivoluzione dirigenziale in vista della prossima stagione. La società rossoblù è orientata a puntare con decisione su Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo, figura chiamata a guidare un mercato ambizioso e a costruire una squadra competitiva e sostenibile nel medio periodo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il nome nuovo: Thomas Berenbruch. Tra i primi profili finiti sul taccuino del club spicca quello di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Cagliari, fari puntati su Berenbruch: il giovane nerazzurro torna nel mirino dopo l’interesse di gennaio

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