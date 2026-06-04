Quanto calore reale percepirai nelle zone di Monserrato e Selargius?. Quale rischio solare specifico attende chi lavora all'aperto oggi?. Dove il vento di maestrale renderà il mare più mosso?. Come influenzerà l'indice UV la tua giornata tra Castello e Marina?.? In Breve Indice UV a 8 con rischio solare elevato per protezione necessaria.. Venti da nord-ovest tra 16 e 18 kmh puliscono l'aria.. Umidità media al 57% con picco mattutino del 67%.. Minima notturna di 18°C prevista per il territorio provinciale.. Il sole domina Cagliari e la provincia in questo giovedì 4 giugno 2026 con temperature in costante ascesa. Le temperature a Cagliari e in tutta la provincia saliranno fino a toccare i 25°C durante il primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno 2026, sotto un cielo dominato da un’ampia zona di alta pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari e provincia: il sole spinge le temperature verso i 27°C

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