Cagliari e provincia | il sole spinge le temperature verso i 27°C
Oggi le temperature raggiungono i 27°C nelle zone di Monserrato e Selargius, con il sole che intensifica la sensazione di calore. Chi lavora all'aperto corre il rischio di esposizione prolungata ai raggi solari, che può portare a scottature o colpi di calore. Le condizioni meteo favoriscono un’alta percezione di calore, rendendo necessarie precauzioni per chi svolge attività all’aperto durante le ore più calde.
Quanto calore reale percepirai nelle zone di Monserrato e Selargius?. Quale rischio solare specifico attende chi lavora all'aperto oggi?. Dove il vento di maestrale renderà il mare più mosso?. Come influenzerà l'indice UV la tua giornata tra Castello e Marina?.? In Breve Indice UV a 8 con rischio solare elevato per protezione necessaria.. Venti da nord-ovest tra 16 e 18 kmh puliscono l'aria.. Umidità media al 57% con picco mattutino del 67%.. Minima notturna di 18°C prevista per il territorio provinciale.. Il sole domina Cagliari e la provincia in questo giovedì 4 giugno 2026 con temperature in costante ascesa. Le temperature a Cagliari e in tutta la provincia saliranno fino a toccare i 25°C durante il primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno 2026, sotto un cielo dominato da un’ampia zona di alta pressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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