cagliari arrestato per violenza e pedopornografia su una tredicenne

Un uomo è stato arrestato a Cagliari con l'accusa di aver contattato una tredicenne per due anni e di aver raccolto e condiviso materiale pedopornografico. La Polizia Postale ha recuperato prove digitali che hanno portato all'arresto, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di contatto con la minore o sulle tecnologie utilizzate per l’indagine.

Come ha fatto l'uomo a contattare la ragazzina per due anni?. Quali prove digitali hanno permesso alla Polizia Postale di arrestarlo?. Dove sono avvenuti gli incontri fisici dopo i contatti online?. Cosa hanno scoperto gli specialisti durante la perquisizione informatica?.? In Breve Adescatura via social iniziata circa due anni fa con scambi continui. Incontri fisici nel territorio di Latina avvenuti fino a maggio scorso. Perquisizione informatica ha rinvenuto chat e video contenuti sessualmente espliciti. Indagato detenuto presso la struttura carceraria di Uta dopo indagini della Polizia Postale. Un 38enne arrestato a Cagliari per violenza sessuale e materiale pedopornografico su una tredicenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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