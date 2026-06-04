Burnout dimenticato Anief contro INPS | I prof di scuola media-superiore e i ricercatori sono lavori gravosi esclusi ingiustamente

Da orizzontescuola.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’INPS ha aggiornato la lista delle professioni che danno diritto all’Ape sociale, alla pensione anticipata e alla vecchiaia, senza modificare i requisiti di speranza di vita. Tra le categorie escluse ci sono insegnanti di scuola media e superiore, oltre a ricercatori, considerati lavori gravosi. L’associazione sindacale ha criticato questa esclusione, evidenziando che queste professioni richiedono sforzi elevati e sono state ingiustamente ignorate.

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L’INPS ha aggiornato la classificazione delle professioni che danno diritto all’Ape sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e alla vecchiaia senza adeguamento alla speranza di vita. Ma dal nuovo elenco dei lavori gravosi continuano a mancare i dipendenti pubblici di scuola, università, Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e ricerca. A sollevare il caso è oggi il sindacato Anief. Il presidente nazionale Marcello Pacifico ha commentato il chiarimento fornito dall’Istituto previdenziale sulla nuova classificazione Istat: “Sarebbe bene ricordare ai dirigenti e tecnici incaricati di tale importante compito,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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