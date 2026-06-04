Burning spear in concerto live al Casilino Sky Park

Il custode del fuoco sacro del Roots Reggae torna a far sentire la sua voce nella capitale. BURNING SPEAR, l’"African Teacher", porta a Roma il suo messaggio di pace, consapevolezza e identità che da oltre mezzo secolo ispira i popoli di ogni continente. Non è solo un concerto: è un’udienza con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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