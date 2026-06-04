Bucarest è stata colpita da un violento downburst, accompagnato da oltre 50 litri di pioggia per metro quadro. Le raffiche di vento improvvise hanno causato danni alle strutture urbane in pochi minuti, abbattendo alberi e danneggiando edifici. Nella zona di Pantelimon, si registrano rischi idrogeologici elevati a causa dell’intensa precipitazione, con possibili allagamenti e frane. La città si prepara a gestire le conseguenze di questa ondata di maltempo.

Come possono i downburst distruggere le strutture urbane in pochi minuti?. Quali sono i rischi idrogeologici specifici per la zona di Pantelimon?. Come proteggere auto e proprietà durante raffiche superiori a 80 kmh?. Perché la saturazione del terreno aumenta il pericolo nelle prossime ore?.? In Breve Venti oltre 80 kmh e downburst hanno colpito la zona di?indrili?a.. Piogge oltre 50 lm² hanno causato criticità idrogeologiche nell'area di Pantelimon.. L'allerta rossa ANM prevedeva venti tempestosi fino a 90 kmh.. Il rischio idrogeologico persiste per la saturazione del terreno nel distretto Ilfov.. Downburst e piogge torrenziali colpiscono Bucarest: raffiche oltre 80 kmh e cumulate critiche nell’area di Ilfov. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bucarest sotto assedio: downburst e 50 litri di pioggia per metro quadro

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