La Polfer di Brescia ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni ricercato da tempo. Durante le attività sono state denunciate diverse persone per vari reati. L’operazione ha coinvolto diverse unità e si è svolta nel territorio cittadino, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e il traffico di sostanze illegali. La retata ha portato anche al fermo di altre persone, oltre all’arresto del latitante.

Brescia, 4 giugno 2026 – Un’ampia retata della Polfer di Brescia ha portato anche alla cattura di un latitante. Nei giorni scorsi sono proseguite le attività operative di prevenzione dei reati e di controllo della Stazione Ferroviaria e delle aree limitrofe di Brescia, al fine di garantire la necessaria sicurezza dei passeggeri. Gli agenti hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo ed in partenza dagli scali ferroviari, con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito, nonché all'interno dei depositi. In questo contesto sono state identificate 2.272 persone, di cui 12 di esse sono state arrestate o denunciate alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ilgiorno.it - Brescia, ampia retata della Polfer: arrestato un latitante di 58anni, numerose denunce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brescia - Premiati 36 agenti della Polizia locale

Notizie e thread social correlati

Brescia, caccia finita in hotel: arrestato latitante ricercato in GreciaLa polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 36 anni, ricercato in Grecia per una rapina aggravata avvenuta ad Atene.

Bolzano, arrestato il ladro di telefoni: morde un agente della PolferUn uomo è stato arrestato a Bolzano dopo aver rubato un telefono a una minore e aver tentato di scappare.

Si parla di: Antidroga, blitz della Polizia: controlli e arresti a Brescia; Sigilli ad Aumai a Campo Grande. Negozio chiuso.

Brescia, ampia retata della Polfer: arrestato un latitante di 58anni, numerose denunceL’uomo, senegalese, ha cumulo di pene per 3 anni e mezzo di reclusione: sconterà la pena in Italia e poi verrà espulso. Nei guai anche un 30enne pregiudicato bresciano che ha sputato in faccia ad un c ... ilgiorno.it