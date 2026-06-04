Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 4 giugno 2026

Il 4 giugno 2026, un incidente ha coinvolto due auto lungo la strada principale, con tre persone ferite. Nella mattinata, un edificio storico è stato evacuato a causa di un principio di incendio, che è stato domato dai vigili del fuoco. Un'assemblea pubblica si è svolta nel pomeriggio, con i cittadini che hanno espresso le loro opinioni su un progetto di rinnovamento urbano. Infine, sono state diffuse le prime cifre ufficiali sulla partecipazione alle elezioni amministrative.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e politica. Volete una panoramica completa delle notizie del 4 giugno 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.CronacaForza il posto di blocco e cerca di sfuggire alla polizia ma va a sbattere con l'auto e viene arrestato. Durante la fuga il 20enne si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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News - Caserta, blitz in carrozzeria. Sequestro totale e auto dei clienti sotto chiave 24/1/2026

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