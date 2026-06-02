Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 2 giugno 2026

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si sono verificati diversi episodi di cronaca a Caserta, tra cui un incidente stradale con tre feriti e un incendio in un deposito di materiali. Sono state segnalate anche precipitazioni intense che hanno causato allagamenti in alcune zone. Sul fronte sociale, sono stati diffusi nuovi dati sui tassi di disoccupazione e sui progetti di integrazione. La giornata ha visto anche aggiornamenti sul meteo, con piogge e temperature in calo.

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