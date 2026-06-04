Bocce Di Nicola domina Combattente ok
Giuliano Di Nicola si è aggiudicato la gara Ranking di Fano, mantenendo la posizione di testa nella classifica nazionale dei giocatori di alto livello per la stagione 20252026. La vittoria lo conferma come il numero uno in Italia in questa categoria. La competizione si è svolta senza intoppi, e Di Nicola ha dominato la gara, mentre il suo avversario Combattente ha concluso senza problemi.
Giuliano Di Nicola (S. Angelo Montegrillo) vince anche la gara Rankingdi Fano e allunga ancora nella classifica nazionale dei giocatori dell’"Alto Livello", confermandosi al momento numero 1 d’Italia per la stagione 20252026. Un successo importantissimo per l’atleta abruzzese in forza alla società perugina campione d’Italia nella gara di bocce ai massimi livelli che si è disputata alla Bocciofila La Combattente di Fano, presieduta da Andrea Serafini. Si trattava della quarta edizione del Trofeo Barto HD Live, ultima gara individuale Major della stagione nelle Marche e una delle ultime in Italia. Erano quarantanove gli atleti iscritti con il meglio del panorama nazionale dell’"Alto Livello". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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