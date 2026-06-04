bocce di nicola domina combattente ok

Notizia in breve

Giuliano Di Nicola si è aggiudicato la gara Ranking di Fano, mantenendo la posizione di testa nella classifica nazionale dei giocatori di alto livello per la stagione 20252026. La vittoria lo conferma come il numero uno in Italia in questa categoria. La competizione si è svolta senza intoppi, e Di Nicola ha dominato la gara, mentre il suo avversario Combattente ha concluso senza problemi.