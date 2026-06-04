Bloccate le assegnazioni delle case popolari | eliminato dal regolamento il punteggio a chi è residente da più tempo

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le assegnazioni delle case popolari non considereranno più il tempo di residenza come criterio di priorità. Il regolamento ha eliminato il punteggio attribuito a chi vive da più tempo nello stesso territorio. Questa modifica riguarda sia le case popolari che quelle di edilizia agevolata, modificando le modalità di attribuzione delle case a favore di altri criteri.

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Addio al principio di anzianità di residenza sul territorio nell'assegnazione delle case popolari e delle case di edilizia agevolata. Il Comune di Forlì si adegua così alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso gennaio, che ha bocciato questo requisito - nel valutare la legge regionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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