Bloccate le assegnazioni delle case popolari | eliminato dal regolamento il punteggio a chi è residente da più tempo
Le assegnazioni delle case popolari non considereranno più il tempo di residenza come criterio di priorità. Il regolamento ha eliminato il punteggio attribuito a chi vive da più tempo nello stesso territorio. Questa modifica riguarda sia le case popolari che quelle di edilizia agevolata, modificando le modalità di attribuzione delle case a favore di altri criteri.
Addio al principio di anzianità di residenza sul territorio nell'assegnazione delle case popolari e delle case di edilizia agevolata. Il Comune di Forlì si adegua così alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso gennaio, che ha bocciato questo requisito - nel valutare la legge regionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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