A Porta a Porta, si discute della grazia concessa a Nicole Minetti. Durante la trasmissione, Bignami ha criticato il Partito Democratico, affermando che non ha commentato sulla Minetti e ha mostrato un messaggio di testo per evidenziare questa mancanza di commento. La conversazione si è concentrata sulla mancanza di prese di posizione da parte del partito riguardo alle questioni legate alla Minetti.

A Porta a Porta si parla del caso della grazia a Nicole Minetti. Il punto di partenza del dibattito è quello che ha fissato la procura di Milano: "Dagli accertamenti svolti – scrive la Procuratrice generale Francesca Nanni – risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito e in base al quale sono state assunte le determinazioni da parte delle Autorità competenti nell’iter procedimentale nella concessione della grazia". Parole fin troppo chiare che non solo hanno chiuso il caso ma hanno anche messo in discussione le parole che diversi esponenti del Pd hanno pronunciato in questi ultimi tempi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bignami spiana Furfaro da Vespa: "Il Pd sulla Minetti non ha detto nulla", "Sì? Ti leggo questo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gaia Tortora, "non mi importa nulla del governo": vota Sì e spiana la sinistraGaia Tortora ha dichiarato di non preoccuparsi del governo e ha annunciato il suo voto favorevole al referendum.

Giorgia Meloni spiana il Pd: "L' opposizione critica da divano noi risolviamo problemi"Il leader del partito di governo ha commentato le difficoltà dell'opposizione, definendole critiche da divano e affermando che il suo gruppo si...