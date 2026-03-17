Gaia Tortora non mi importa nulla del governo | vota Sì e spiana la sinistra

Gaia Tortora ha dichiarato di non preoccuparsi del governo e ha annunciato il suo voto favorevole al referendum. Ha affermato di aver aspettato questa consultazione per molti anni, rispetto ai tempi di Giorgia Meloni. La sua posizione si collega a una lunga attesa legata alla tragedia vissuta, senza entrare in dettagli sul motivo del voto.

"Per chi come noi ha vissuto questa tragedia, io questo referendum lo aspetto non da Giorgia Meloni, lo aspetto da 5, 10, 15, 20 anni". Gaia Tortora, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, dice la sua sul referendum sulla giustizia. Anche per il suo vissuto personale, con l'arresto senza motivo e spettacolarizzato del padre Enzo Tortora, grande presentatore vittima forse del più grande, scandaloso caso di malagiustizia della storia recente italiana, Gaia voterà convintamente sì, e non certo per retropensieri politici. "Non mi importa nulla chi c'è al governo, non me ne importa proprio nulla - ripete la giornalista di La7 -. E' un'altra storia, è diverso, e così dovrebbe essere compreso dalle persone, anche quelle che ancora oggi sono indecise o pensano di non andare a votare perché non ne vale la pena". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gaia Tortora, "non mi importa nulla del governo": vota Sì e spiana la sinistra Articoli correlati Gifuni vota No al referendum, Gaia Tortora replica: “Mio padre Enzo avrebbe votato Sì”Gifuni vota No al referendum sulla giustizia, ma interpreta Enzo Tortora in Portobello. Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Una raccolta di contenuti su Gaia Tortora Temi più discussi: Gifuni vota No al referendum, Gaia Tortora replica: Mio padre Enzo avrebbe votato Sì; Omnibus - LA7; Perché Portobello rischia di diventare un gigantesco spot per il Sì al Referendum sulla giustizia; La Torre di Babele, la puntata integrale del 16/3/2026. Di Matteo? Ecco chi mi ricorda. La lezione di Gaia Tortora a 20 giorni dal referendumLa figlia di Enzo Tortora, schierata per il sì al referendum, ha stigmatizzato le parole del magistrato riconducendole a quelle di chi accusò suo padre ... ilgiornale.it Gifuni vota No al referendum, Gaia Tortora replica: Mio padre Enzo avrebbe votato SìGifuni vota No al referendum sulla giustizia, ma interpreta Enzo Tortora in Portobello. La figlia Gaia replica a Peter Gomez, che riprende le dichiarazioni dell’attore sul Fatto: Mio padre avrebbe ... fanpage.it Gaia Tortora - facebook.com facebook Il Pm che mandò in carcere Tortora fece carriera. Il racconto di Gaia #Tortora #quartarepubblica x.com