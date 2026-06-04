Biglietti falsi per il concerto di Bad Bunny | studentessa truffata

Una studentessa ha acquistato due biglietti falsi per il concerto di Bad Bunny, evento molto richiesto e già tutto esaurito da mesi. La vendita avveniva in un gruppo WhatsApp universitario, dove qualcuno proponeva i biglietti a un prezzo sconosciuto. La ragazza ha pagato senza sospettare, ma una volta arrivati i biglietti, si è resa conto che erano falsi.

È uno dei concerti più richiesti dell’anno, e soprattutto è sold out da mesi. Così può sembrare facile far leva sulla voglia di esserci: questo avrà pensato la persona che si è infilata in un gruppo Whatsapp universitario e ha proposto due biglietti per il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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