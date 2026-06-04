Durante un incontro segreto, sono state registrate conversazioni tra un politico italiano e agenti della CIA. In un'altra occasione, il politico ha preso decisioni che hanno portato all'esclusione di un alleato dal ruolo di potere. Sono stati scoperti 53 episodi inediti che coinvolgono rapporti tra il politico e segreti internazionali, rivelando dettagli sui metodi e le strategie adottate nel corso di anni.

Cosa accadde durante l'incontro segreto con gli agenti della CIA?. Come riuscì Berlusconi a escludere Angelino Alfano dal potere?. Quali segreti rivelò il rapporto tra Berlusconi e Putin a Tokyo?. Perché la comunicazione di Meloni differisce da quella del Cavaliere?.? In Breve 53 episodi inediti analizzano il periodo di potere tra il 2001 e il 2011. Incontri segreti con agenti della Cia a New York su Saddam Hussein. Manovra politica per allontanare Angelino Alfano tramite il cosiddetto quid mancante. Confronto comunicativo tra lo stile di Berlusconi e la gestione di Fabrizio Alfano.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berlusconi: i 53 episodi inediti tra potere e segreti internazionali

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