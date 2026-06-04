Benessere in menopausa | aperte le iscrizioni per gli incontri gratuiti a Bergamo Borgo Palazzo e Villa d’Almè

Sono aperte le iscrizioni per incontri gratuiti sulla menopausa rivolti a donne oltre i 40 anni, organizzati dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Le sessioni si terranno a Bergamo, nel quartiere Borgo Palazzo, e a Villa d’Almè. Sono ancora disponibili posti su prenotazione. Gli incontri affrontano i cambiamenti fisiologici e gli aspetti emotivi legati alla menopausa. Le partecipanti possono iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili.

GLI INCONTRI. Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anniinteressate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa promossi dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Ci sono ancora posti liberi su prenotazione, per le donne oltre i 40 anni interessate a un incontro gratuito sui cambiamenti fisiologici e sugli aspetti emotivi della menopausa. Pur rappresentando un passaggio naturale nella vita di ogni donna, la menopausa è spesso accompagnata da dubbi, domande e informazioni non sempre corrette. Gli appuntamenti offriranno un’opportunità di approfondimento qualificato e di dialogo, favorendo una maggiore consapevolezza e un approccio sereno al benessere femminile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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