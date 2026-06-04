belen rodriguez si scopre solo ora il gesto dei genitori

I genitori di Belen Rodriguez, Veronica e Gustavo, sono tornati dall’Argentina e sono stati avvistati mentre visitavano la showgirl. La donna sembrava in buona salute e riceveva la visita dei familiari. La famiglia si è riunita dopo il viaggio all’estero, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di Belen o sulle motivazioni del ritorno dei genitori. La scena si è svolta in un contesto privato, senza dichiarazioni ufficiali.

Belen Rodriguez, il sostegno dei genitori Veronica e Gustavo rientrati dall’Argentina: come sta la showgirl. Dopo giorni di preoccupazione per il malore che ha portato al suo ricovero, emergono segnali positivi sulle condizioni di Belen Rodriguez. Mentre la showgirl prosegue il percorso di recupero, il sostegno dei genitori e dell’ex marito Stefano De Martino si sta rivelando fondamentale, anche se restano ancora alcuni interrogativi sulle cause che avrebbero preceduto l’episodio. Dopo il malore che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale lo scorso 25 maggio, l’attenzione attorno a Belen Rodriguez è rimasta alta per diversi giorni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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