Beccato a rubare dalla security del negozio | scatta l' aggressione

Notizia in breve

Un uomo è stato sorpreso dalla security mentre cercava di rubare in un negozio di Bolzano, e subito è scoppiata una colluttazione. L’individuo ha tentato di scappare, ma è stato fermato e coinvolto in un episodio di violenza. La scena si è svolta davanti ai clienti, con urla e spintoni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e portare avanti gli accertamenti.