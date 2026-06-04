Beccato a rubare dalla security del negozio | scatta l' aggressione

Da trentotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato sorpreso dalla security mentre cercava di rubare in un negozio di Bolzano, e subito è scoppiata una colluttazione. L’individuo ha tentato di scappare, ma è stato fermato e coinvolto in un episodio di violenza. La scena si è svolta davanti ai clienti, con urla e spintoni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e portare avanti gli accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I centri commerciali di Bolzano sono evidentemente al centro dei fatti di cronaca in questi ultimi giorni. Prima il caso del Waltherpark, dove una bambina è rimasta chiusa dentro un armadietto rimediando un brutto spavento, poi quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno.Furto e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Beccato a rubare gasolio nel cantiere del Metrobus, arrestatoMartedì pomeriggio, un uomo è stato arrestato nel cantiere del Metrobus a Perugia mentre cercava di rubare gasolio da alcuni mezzi.

“Ma è davvero lui?”: la star del calcio beccato cosi in un negozio, è buferaUna fotografia diffusa sui social mostra un noto calciatore in un negozio, scatenando una discussione tra gli appassionati.

Temi più discussi: Beccato a rubare gasolio nel cantiere del Metrobus, arrestato; Beccato a rubare al supermercato: arrestato e bandito per tre anni; Tenta due rapine e danneggia le auto parcheggiate: arrestato 34enne; Tentata rapina in corso Italia, 19enne sfregiato e preso a calci e pugni.

Tenta di rubare dalla cassa del ristorante, beccato in flagrante dal titolareEntra in un ristorante e prova a rubare dalla cassa, il titolare lo becca in flagrante e lui se la dà a gambe. Accade a Napoli, nell'osteria Animus in zona Vomero, questa mattina poco dopo ... ilmattino.it

Tenta di rubare dalla cassa del ristorante, beccato in flagrante dal titolare: il momento ripreso dalle telecamere di sorveglianzaEntra in un ristorante e prova a rubare dalla cassa, il titolare lo becca in flagrante e lui se la dà a gambe. Accade a Napoli, nell'osteria Animus in zona Vomero, questa mattina poco dopo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web