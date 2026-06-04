Beccato a rubare dalla security del negozio | scatta l' aggressione
Un uomo è stato sorpreso dalla security mentre cercava di rubare in un negozio di Bolzano, e subito è scoppiata una colluttazione. L’individuo ha tentato di scappare, ma è stato fermato e coinvolto in un episodio di violenza. La scena si è svolta davanti ai clienti, con urla e spintoni. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e portare avanti gli accertamenti.
I centri commerciali di Bolzano sono evidentemente al centro dei fatti di cronaca in questi ultimi giorni. Prima il caso del Waltherpark, dove una bambina è rimasta chiusa dentro un armadietto rimediando un brutto spavento, poi quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno.Furto e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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“Ma è davvero lui?”: la star del calcio beccato cosi in un negozio, è buferaUna fotografia diffusa sui social mostra un noto calciatore in un negozio, scatenando una discussione tra gli appassionati.
Temi più discussi: Beccato a rubare gasolio nel cantiere del Metrobus, arrestato; Beccato a rubare al supermercato: arrestato e bandito per tre anni; Tenta due rapine e danneggia le auto parcheggiate: arrestato 34enne; Tentata rapina in corso Italia, 19enne sfregiato e preso a calci e pugni.
Beccato a rubare gasolio nel cantiere del Metrobus, arrestato ift.tt/ItEdfgY ift.tt/7ecMFDC x.com
Le star di Hollywood hanno l'abitudine di rubare roba dal set dei film in cui recitano, ma qui forse siamo andati un po' troppo oltre Robert Pattinson ha rivelato di esser stato beccato a rubare calze sul set di The Batman. Fin qui nulla di strano, se non fosse c facebook
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