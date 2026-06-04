Negli ultimi anni, il dark romance è diventato uno dei sottogeneri più discussi e venduti nel panorama romance contemporaneo, passando da nicchia a una presenza dominante.

Negli ultimi anni il dark romance è passato dall’essere una nicchia editoriale a uno dei sottogeneri più discussi e venduti del panorama romance contemporaneo. Libri che un tempo circolavano in spazi limitati oggi raggiungono classifiche, librerie fisiche e soprattutto un’enorme visibilità sui social network. Tra i titoli che hanno recentemente acceso il dibattito troviamo Beautiful Venom di Rina Kent, un romanzo che ha suscitato reazioni contrastanti per la presenza di contenuti estremamente espliciti, scene di violenza sessuale e dinamiche relazionali che molti lettori hanno giudicato problematiche. Come spesso accade quando si parla di dark romance, il punto non è stabilire cosa una persona adulta possa o non possa leggere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Beautiful Venom e il confine sempre più sottile del dark romance

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The Princess They Buried Came Back as the Empress of Revenge

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