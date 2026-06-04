Baldini ha passato dall’Under 21 alla guida della nazionale maggiore. La sua nomina è stata ufficializzata e ora si attende una conferma ufficiale. La sua carriera ha visto una progressione continua, passando attraverso diversi livelli del settore giovanile. La decisione di mantenerlo in carica viene considerata strategica da chi segue il calcio nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato un cambio di rotta.

La scalata di Baldini: dalla rinascita dell’Under 21 alla guida dell’Italia, perché confermarlo sarebber la scelta giusta in questo momento. Baldini ha già cambiato la Nazionale con scelte nette: ha convocato in blocco la sua Under 21, portando in azzurro 19 giovani alla prima chiamata e un’età media di appena 20 anni e 6 mesi; la domanda non è più se il progetto funzioni sul campo, ma se la Federazione abbia il coraggio di trasformare l’interim in continuità. La rivoluzione silenziosa di Baldini. Silvio Baldini è arrivato come ct ad interim dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e ha scelto una strada chiara: convocare il gruppo dell’Under 21 che già allena, integrandolo con poche eccezioni come Gianluigi Donnarumma e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Baldini, la rivoluzione silenziosa: dall’Under 21 alla Nazionale maggiore. Confermarlo è la scommessa che serve all’Italia

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