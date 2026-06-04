Bahamas | individuati 6 relitti dell’epoca d’oro della pirateria

Notizia in breve

Sono stati individuati sei relitti risalenti all'epoca d'oro della pirateria nelle Bahamas. Gli scavi hanno portato alla luce oggetti che mostrano le tattiche di combattimento dei pirati, anche se non sono stati specificati nel dettaglio. Non sono stati forniti nomi di capitani o dettagli sui proprietari delle imbarcazioni ritrovate. Le scoperte riguardano principalmente manufatti e resti che aiutano a ricostruire le pratiche di combattimento e le modalità di navigazione di quei periodi.