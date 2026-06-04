Bahamas | individuati 6 relitti dell’epoca d’oro della pirateria
Sono stati individuati sei relitti risalenti all'epoca d'oro della pirateria nelle Bahamas. Gli scavi hanno portato alla luce oggetti che mostrano le tattiche di combattimento dei pirati, anche se non sono stati specificati nel dettaglio. Non sono stati forniti nomi di capitani o dettagli sui proprietari delle imbarcazioni ritrovate. Le scoperte riguardano principalmente manufatti e resti che aiutano a ricostruire le pratiche di combattimento e le modalità di navigazione di quei periodi.
Quali oggetti specifici hanno rivelato le tattiche di combattimento dei pirati? Chi erano i capitani legati a queste imbarcazioni ritrovate? Perché i pirati bruciavano intenzionalmente le proprie navi dopo il saccheggio? Come distingueranno gli archeologi i naufragi accidentali dalle distruzioni deliberate??? In Breve Relitti risalenti tra fine XVII e inizio XVIII secolo vicino a New Providence. Recuperati cannone in ferro, cannoni girevoli e 25 palle da moschetto in piombo. Are . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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