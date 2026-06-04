Il 7 giugno si svolgerà a Calisese l’ottava edizione di ‘Run to Win’. L’evento si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sull’azzardo patologico. La corsa mira a promuovere stili di vita sani e a contrastare le dipendenze. La manifestazione coinvolge partecipanti di diverse età e si tiene in un contesto di promozione sociale. L’iniziativa si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla salute e alla prevenzione.

Il lato migliore dello sport è quello legato ai messaggi positivi che riesce a veicolare. Domenica 7 giugno Calisese ospiterà l’ottava edizione di ‘ Run to Win. In corsa contro l’azzardo’, la manifestazione nata per sensibilizzare cittadini e famiglie sul fenomeno del gioco d’azzardo compulsivo e sulle sue conseguenze sociali e personali. "Abbiamo scelto il podismo – fanno sapere gli organizzatori – come simbolo di impegno e sacrificio, uno sport dove non ci si affida al caso ma si costruisce il proprio risultato ogni giorno". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesena, è promossa dall’Associazione ‘In Sé’ in collaborazione con la Pro Loco ‘Calisese Invita’, il Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azzardo patologico. Una corsa per uscirne

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