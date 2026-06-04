Avs sfida co-leadership | il piano per saltare le primarie

Chi potrebbe sostituire Bonelli e Fratoianni per evitare lo scontro?. Come può sopravvivere la co-leadership se le primarie diventassero obbligatorie?. Quali sono i punti programmatici che Avs vuole usare come scudo?. Perché la nuova legge elettorale minaccia l'equilibrio interno del partito?.? In Breve Divergenze interne su Ilaria Salis e parata del 2 giugno. Disaccordo Bonelli-Fratoianni sul riconoscimento Nobel a Maria Corina Machado. Proposta candidatura Nichi Vendola per evitare scontro tra i due leader. Discussione Bignami-bis in commissione Affari costituzionali con ministra Casellati.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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