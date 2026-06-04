Auto più pulite ma il ricambio resta lento Servirebbero oltre 15 anni per svecchiare il parco circolante
Il parco auto italiano ha un’età media di circa 15 anni e mezzo, secondo un rapporto pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Sebbene le vetture siano più pulite e più recenti rispetto al passato, il ricambio è ancora molto lento. Per sostituire completamente le auto più vecchie con modelli più nuovi, sarebbero necessari più di 15 anni.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, il Centro Studi di AutoScout24 ha tracciato un aggiornamento sullo stato del parco auto italiano. L’analisi, realizzata su dati ACI, evidenzia alcuni progressi nella diffusione delle tecnologie a minore impatto ambientale, ma conferma anche la lentezza del processo di rinnovo delle vetture in circolazione. Nel 2025 il parco auto nazionale contava circa 41,7 milioni di autovetture. Nell’ultimo lustro il cambiamento più evidente riguarda la crescita delle alimentazioni ibride. Tra il 2020 e il 2025 il numero di queste vetture è infatti aumentato del 573,2%, portando la quota sul totale dall’1,4% all’8,7%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Ciao a tutti/e. Chiedo qualche informazione a voi. Esperienze di noleggio auto in Norvegia? Se si,chi consigliate? Altra info,più utile,le auto noleggiate sono solo elettriche?Per ricaricarle lungo le strade ci sono soste apposite? Ci sono stata 10 anni fa,in un'al facebook
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