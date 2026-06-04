Auto più pulite ma il ricambio resta lento Servirebbero oltre 15 anni per svecchiare il parco circolante

Notizia in breve

Il parco auto italiano ha un’età media di circa 15 anni e mezzo, secondo un rapporto pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Sebbene le vetture siano più pulite e più recenti rispetto al passato, il ricambio è ancora molto lento. Per sostituire completamente le auto più vecchie con modelli più nuovi, sarebbero necessari più di 15 anni.