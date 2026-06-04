auto in sosta vietata blocca dieci pullman del trasporto pubblico locale

Un’auto parcheggiata in sosta vietata ha bloccato dieci autobus di linea, causando ritardi o cancellazioni delle corse. Di conseguenza, decine di studenti sono arrivati in ritardo o non sono riusciti a raggiungere la scuola. La situazione ha creato disagi nel servizio di trasporto pubblico locale, con i mezzi costretti a fermarsi a causa dell’ostacolo sulla strada. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o sanzioni.

PONSACCO Dieci autobus di linea bloccati, in ritardo o soppressi, decine di ragazzi che hanno fatto tardi a scuola. Genitori infuriati, automobilisti bloccati e lavoratori che hanno timbrato il cartellino nelle aziende e negli uffici in ritardo. La colpa? Di un’auto parcheggiata in sosta vietata in via Carducci a Ponsacco. Autolinee Toscane ha dato mandato ai propri legali di verificare se ci sono gli estremi per una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il servizio bus di trasporto pubblico locale è rimasto bloccato per oltre un’ora. "Alle 6,48, in via Carducci a Ponsacco, un’auto privata in divieto di sosta ha bloccato il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Via di Santa Costanza a Roma, se l'auto dei vigili (in sosta vietata) blocca l'autobus

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: dalle ore 16:00, causa auto in sosta vietata in via Chiatamone, limitano in piazza Vittoria. x.com

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