Auto in divieto di sosta a Casciana Alta blocca il trasporto autobus

Un autobus di Autolinee Toscane ha accumulato un ritardo di oltre un'ora e mezza a Casciana Alta a causa di un'auto parcheggiata in divieto di sosta. La presenza del veicolo ha impedito il normale svolgimento della circolazione, causando disagi ai passeggeri e ritardi nelle corse programmate. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali interventi delle forze dell'ordine o sanzioni applicate.

Più di un'ora e mezzo di ritardo per un autobus di Autolinee Toscane, a causa di un'auto parcheggiata in divieto di sosta. E' successo ieri, 5 maggio, a Casciana Alta, nel comune di Casciana Terme-Lari. Lo denuncia la stessa azienda, che sottolinea di aver attivato i propri legali.Il disagio per.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Auto in divieto di sosta bloccano autobus sulla rotondaAncora autobus bloccati e conseguenti corse saltate a causa di auto parcheggiate in sosta vietata sulla rotonda Massart a Cisanello. Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre autobus con studenti a bordo