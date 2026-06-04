Atalanta in lutto | addio alla signora Randazzo moglie dello storico dirigente

La signora Carmela Tasca, moglie dell’ex presidente e segretario generale di una squadra di calcio, è deceduta all’età di 89 anni. La sua scomparsa porta tristezza nel mondo del calcio, dove era conosciuta come compagna di vita di una figura storica del club. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli su circostanze o funerali.

CALCIO. Si è spenta a 89 anni la signora Carmela Tasca, compagna di vita dell’ex presidente e segretario generale del club, figura storica della società. Lascia i figli Ernesto, noto procuratore sportivo, e la figlia Marzia. Sabato 6 giugno i funerali (alle 14.30) alla Fondazione Carisma. Carmen e Giacomo sono stati coppia inossidabile da una vita, sposati a Caltagirone nel dicembre 1962 dopo adeguato periodo di fidanzamento. E, nel 1970, quando Randazzo lasciò la Sicilia per diventare segretario generale atalantino, la signora Carmen lo raggiunse qualche giorno dopo, il tempo per il marito di sistemarsi e trovare casa, operazione resa difficile da una buona dose di diffidenza per chi proveniva dal profondo sud. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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