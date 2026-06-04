Asti, un nuovo film di Steven Spielberg affronta i dilemmi etici legati all'invasione dei colleghi nella casa di un personaggio. Nel frattempo, si svolgono commedie sul lavoro agile e restauri di grandi classici cinematografici. La produzione cinematografica si concentra su come un protagonista gestirà la presenza indesiderata di colleghi nel suo spazio privato, senza approfondire motivazioni o conseguenze.

Come gestirà Giuliano l'invasione dei colleghi nella sua casa privata?. Quali dilemmi etici solleverà il nuovo film di Steven Spielberg?. Perché i classici di Nanni Moretti tornano nelle sale astigiane?. Cosa accadrà ai ragazzi del carcere di Rebibbia nel nuovo film?.? In Breve Anteprima Disclosure day di Spielberg prevista mercoledì 10 giugno nelle sale astigiane. Smart working con Maccio Capatonda girato tra Borgo Dora e la Croceta a Torino. Rassegna Back to Cult dal 8 al 10 giugno con Stand by me. Restauro 4K di Principessa Mononoke con colonna sonora di Joe Hisaishi. Il cinema astigiano si apre tra le nevrosi del lavoro da remoto e il ritorno dei grandi classici restaurati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, tra commedie sul lavoro agile e grandi classici restaurati

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