Palinsesto TV del 1° maggio | tra horror commedie e grandi drammi

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palinsesto televisivo del primo maggio presenta una varietà di programmi in chiaro, con un’offerta che spazia tra film di generi diversi. Nei giorni successivi, tra il primo e il trenta maggio 2026, le reti trasmettono film che vanno dall’horror alle commedie e ai drammi, con fasce orarie che coprono tra le 21:00 e le 21:30. La programmazione coinvolge diversi canali di Rai e Mediaset, offrendo agli spettatori una scelta ampia e diversificata.

? Cosa sapere I canali televisivi in chiaro propongono film vari tra il 1 e il 30 maggio 2026.. La programmazione tra le 21:00 e le 21:30 copre generi diversi su Rai e Mediaset.. Stasera, venerdì 1 maggio 2026, la programmazione televisiva dei principali canali in chiaro offre un palinsesto cinematografico variegato che spazia dal dramma biografico all’azione pura, con appuntamenti che iniziano tra le 21:00 e le 21:30. La serata si apre su Cine34 alle ore 21:00 con la commedia Cetto c’è, diretto da Giulio Manfredonia. Il cast vede protagonista Antonio Albanese, insieme a Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Paola Lavini e Maria Rosaria Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

palinsesto tv del 1176 maggio tra horror commedie e grandi drammi
© Ameve.eu - Palinsesto TV del 1° maggio: tra horror, commedie e grandi drammi

La vérité sur Catherine Deneuve

Video La vérité sur Catherine Deneuve

Notizie correlate

Tra drammi, commedie e produzioni tv, ecco perché l'attrice americana è diventata un mitoNel panorama del cinema americano del secondo Novecento, Diane Keaton ha rappresentato molto più di una semplice interprete: è stata un’icona capace...

Domenica in TV: tra fughe d’amore, nuovi comici e grandi drammiLa programmazione televisica di domenica 19 aprile 2026 delinea un palinsesto variegato che spazia dal dramma legale alla satira, passando per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda; Programmi TV 1 maggio 2026: cosa vedere stasera; Programmazione tv, cambia il palinsesto di Rai 1: Dalla strada al palco cambia giorno.

palinsesto tv del 1 maggioPalinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in ondaPer la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa andrà in onda. Stop al Paradiso delle Signore ... libero.it

palinsesto tv del 1 maggioMediaset, palinsesto stravolto per il primo maggio: La Forza di una Donna, Uomini e Donne e Amici, cosa cambiaLe modifiche al palinsesto di Canale 5 per la giornata della Festa dei Lavoratori: cosa va in onda e cosa no in occasione del 1° maggio 2026 ... libero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.