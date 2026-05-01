Il palinsesto televisivo del primo maggio presenta una varietà di programmi in chiaro, con un’offerta che spazia tra film di generi diversi. Nei giorni successivi, tra il primo e il trenta maggio 2026, le reti trasmettono film che vanno dall’horror alle commedie e ai drammi, con fasce orarie che coprono tra le 21:00 e le 21:30. La programmazione coinvolge diversi canali di Rai e Mediaset, offrendo agli spettatori una scelta ampia e diversificata.

? Cosa sapere I canali televisivi in chiaro propongono film vari tra il 1 e il 30 maggio 2026.. La programmazione tra le 21:00 e le 21:30 copre generi diversi su Rai e Mediaset.. Stasera, venerdì 1 maggio 2026, la programmazione televisiva dei principali canali in chiaro offre un palinsesto cinematografico variegato che spazia dal dramma biografico all’azione pura, con appuntamenti che iniziano tra le 21:00 e le 21:30. La serata si apre su Cine34 alle ore 21:00 con la commedia Cetto c’è, diretto da Giulio Manfredonia. Il cast vede protagonista Antonio Albanese, insieme a Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Paola Lavini e Maria Rosaria Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palinsesto TV del 1° maggio: tra horror, commedie e grandi drammi

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