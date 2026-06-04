Assegno di cura | il paradosso tra nuove regole e attese di 12 mesi

Notizia in breve

Le nuove regole sull'assegno di cura hanno aumentato i tempi di attesa, che raggiungono fino a 12 mesi. I referti delle Memory clinic non sono sufficienti per ottenere l’assegno, richiedendo ulteriori verifiche e documentazioni. Le famiglie devono affrontare periodi lunghi di attesa senza servizi immediati, complicando la gestione dei bisogni assistenziali. La procedura attuale crea un divario tra le richieste e le risposte fornite dal sistema.