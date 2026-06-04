Assegno di cura | il paradosso tra nuove regole e attese di 12 mesi
Le nuove regole sull'assegno di cura hanno aumentato i tempi di attesa, che raggiungono fino a 12 mesi. I referti delle Memory clinic non sono sufficienti per ottenere l’assegno, richiedendo ulteriori verifiche e documentazioni. Le famiglie devono affrontare periodi lunghi di attesa senza servizi immediati, complicando la gestione dei bisogni assistenziali. La procedura attuale crea un divario tra le richieste e le risposte fornite dal sistema.
Perché i referti delle Memory clinic non bastano per l'assegno?. Come possono le famiglie superare i dodici mesi di attesa?. Chi deve formare il personale dei patronati per evitare errori?. Quali pazienti rimarranno esclusi dalle nuove regole di semplificazione?.? In Breve Nuove regole applicabili solo per diagnosi effettuate dopo il 1° ottobre 2025. Circa 5.000 pazienti affetti da demenza in Alto Adige con 1.300 nuovi casi annui. Ulrich Seitz propone uno sportello dedicato insieme agli assessorati di Pamer e Messner. Attese per rivalutazioni in zona Novacella fino ad aprile 2026 per domande del 2025. L’assegno di cura tra promesse di semplificazione e l’incubo della burocrazia per le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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