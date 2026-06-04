Assalto a Koné la Roma resiste | rifiutati 45 milioni dall’Atletico Madrid

La Roma ha respinto un’offerta di 45 milioni di euro dall’Atletico Madrid per Manu Koné. Il centrocampista francese, entrato stabilmente nel progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, rimane in squadra. La società ha deciso di non cedere il giocatore, ritenendolo un elemento importante per la rosa attuale. L’interesse dall’estero non ha portato a nessuna trattativa concreta, e il giocatore è rimasto in squadra.

La Roma fa muro per Manu Koné. Il centrocampista francese è diventato un punto fermo del nuovo progetto tecnico affidato a Gian Piero Gasperini e la società non sembra intenzionata a privarsene facilmente. Nelle ultime ore è emerso infatti un retroscena di mercato particolarmente significativo: secondo quanto riportato da Il Romanista, l’Atletico Madrid avrebbe presentato alla Roma un’offerta complessiva da circa 45 milioni di euro per provare a portare il classe 2001 in Liga. La risposta del club giallorosso sarebbe stata però immediata e piuttosto netta: no. Un segnale importante, soprattutto in un’estate nella quale la Roma continua a dover fare i conti con gli equilibri economici legati al settlement agreement con la UEFA. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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