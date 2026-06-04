Nella serata di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, su Rai1 l’amichevole tra Lussemburgo e Italia ha registrato un ascolto di circa 1.200.000 spettatori, con una quota di mercato del 10%.

Nella serata di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, su Rai1 l’amichevole Lussemburgo-Italia interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Ticket to Paradise conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chiedimi se sono felice incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 3 Giugno 2026

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