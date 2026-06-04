Arriva l’estate | stessa spiaggia stesso male

Con l’arrivo dell’estate, le spiagge si presentano con pianeggianti puliti e privi di vegetazione, dove gli ombrelloni sono allineati in file parallele e affittati a pagamento. La presenza di strutture organizzate e costose caratterizza le zone balneari, mentre l’ambiente naturale sembra essere ridotto. La configurazione delle spiagge rimane invariata rispetto agli anni precedenti, con spazi ordinati e spesso sovraffollati durante i mesi caldi.

Pianeggianti, pulite, prive di vegetazione e piene di ombrelloni ordinati in file parallele e affittati a pagamento. Così sono le spiagge sabbiose nella maggior parte delle coste italiane; ma non. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Island Police: the dark side of a tropical paradise

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