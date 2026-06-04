Il cedolino di giugno 2026 del personale scolastico è disponibile nell’area riservata NoiPA, ma non include ancora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale 2025-2027. Gli arretrati relativi al 2026 non sono stati ancora accreditati. Le somme attese, quindi, non risultano visibili nel pagamento di questo mese. La situazione riguarda esclusivamente le somme relative agli aumenti contrattuali.

Il cedolino di giugno 2026 del personale della scuola è visibile nell’area riservata NoiPA ma non contiene ancora le somme attese legate al rinnovo del contratto 2025-2027. Né gli aumenti di stipendio né arretrati risultano al momento accreditati per docenti e personale ATA, alimentando le attese. Perché gli arretrati non sono nel cedolino di giugno. Il rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca è stato firmato il 1° aprile 2026, ma non ha ancora completato l’iter necessario per diventare pienamente operativo. Il passaggio è determinante perché solo dopo le verifiche contabili e amministrative il sistema NoiPA può procedere all’elaborazione delle nuove retribuzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Arretrati docenti 2026, niente soldi nel cedolino di giugno: quando arrivano gli aumenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pensioni, sul cedolino di giugno 2026 aumenti fino a 1000 euro con gli arretrati: a chi spettano e perchéA partire da giugno 2026, le pensioni di invalidità di servizio riceveranno aumenti automatici e arretrati relativi ai mesi dall’inizio dell’anno.

Pensioni giugno 2026, cosa cambia nel cedolino INPS: chi avrà aumenti, arretrati e nuove trattenuteMentre si avvicina il pagamento delle pensioni di giugno 2026, si intensificano le ricerche online su eventuali variazioni nel cedolino INPS.

Temi più discussi: Cedolino NoiPA giugno 2026: niente arretrati per docenti e ATA, ma non è una novità; Cedolino NoiPA giugno 2026: niente arretrati per docenti e ATA; Arretrati docenti giugno 2026, delusione nei cedolini NoiPA: cosa aspettarsi ora; Organici religione 2026/27: 16.482 posti, 172 cattedre in meno.

Arretrati docenti e ATA, soldi attesi per luglio, ma Anief avverte: Attenzione ai conti, ecco perchéChi lavora nella scuola dovrà attendere ancora qualche mese prima di vedere accreditati gli arretrati del nuovo contratto 2025-2027. La finestra temporale indicata è quella di luglio, quando finalment ... orizzontescuola.it

Arretrati docenti 2026, giugno si avvicina, arriveranno in tempo?Lo scorso 1° aprile è stato firmato il rinnovo contratto scuola anno 2025/27 all’Aran (solo parte economica).Quando arrivano gli arretrati? Poiché l’ipotesi di accordo viene sottoscritta nel corso del ... tecnicadellascuola.it