Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 25 grammi di cocaina e 19mila euro in contanti. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità dell’operazione o alle eventuali persone coinvolte.

Arrestato dai carabinieri uno spacciatore e sequestrati circa 19mila euro in contanti e 25 grammi di cocaina. È il bilancio dell’attività investigativa dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. In manette un 27enne italiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo i militari dell’Arma hanno notato un’utilitaria, con a bordo il conducente, parcheggiata in una zona defilata del parcheggio del campo sportivo di San Matteo della Decima. Quindi è salito a bordo dell’auto posteggiata un ragazzo, un 23enne italiano. Nell’auto quest’ultimo ha ricevuto un involucro in cellophane e poi si è allontanato velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato spacciatore di 27 anni. Trovato con la ’coca’ e 19mila euro

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Arrestato fornitore di droga. Sequestrati un chilo di stupefacenti e quasi 180 mila euro

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