Una spiaggia della Boschettona ha ospitato l’evento di presentazione di ‘Arca Blue Leaders’, promosso da Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo ETS. Dal 2022, il progetto si concentra sulla tutela degli ecosistemi marini e lacustri più vulnerabili del Paese, coinvolgendo attività di sensibilizzazione e azioni di protezione. La giornata ha visto partecipanti e volontari impegnati in attività di pulizia e informazione sull’importanza della conservazione ambientale.

Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro Paese. Con un’attività di beach clean nell’area della Spiaggia della Boschettona - a Codevigo, nel Padovano, Patrimonio Mondiale dell’Umanità - anche quest’anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell’iniziativa: circa 250 chili di rifiuti raccolti e oltre 4 km di reti da pesca abbandonate recuperate dai fondali marini. Un progetto di sensibilizzazioni sui temi ambientali che sottolinea l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona

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Arca Fondi e Marevivo portano Arca Blue Leaders sulla spiaggia della Boschettona

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