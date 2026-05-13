Marevivo-Arca Fondi recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa

Una rete abbandonata lunga più di 3.000 metri e vari attrezzi da pesca sono stati rimossi dai fondali tra Ortigia e Ognina durante un intervento subacqueo. L'operazione si è svolta in un'area di grande valore storico e naturale, con l’obiettivo di pulire la zona dai materiali che rappresentano una minaccia per l’ecosistema marino e per la sicurezza degli operatori subacquei. L’intervento è stato condotto da un’organizzazione ambientalista e una fondazione locale.

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