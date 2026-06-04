Apriamo il primo rifugio climatico per stare al fresco e in compagnia

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato alle 11 sarà inaugurato a Poggio Torriana un nuovo rifugio climatico, pensato per offrire un luogo fresco e di aggregazione durante l’estate. La struttura mira a fornire un riparo dall’afa e a favorire la socializzazione tra i visitatori. La realizzazione di questo spazio si inserisce nell’obiettivo di creare ambienti di sollievo e incontro pubblico durante i mesi caldi. L’evento di apertura segna l’inizio di un servizio dedicato alla comunità locale.

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Un’estate al fresco per combattere l’afa e anche la solitudine. Con questo spirito, sabato (alle 11) Poggio Torriana inaugurerà il suo nuovo ‘rifugio climatico’. Allestito nella sala teatro del centro sociale di via Costa, quello che aprirà a Poggio Torriana "sarà il primo rifugio climatico nella provincia di Rimini", sottolinea con orgoglio Paola Vannoni dell’associazione teatrale Quotidianacom, ’mente’ del progetto che punta a trasformare i mesi più caldi dell’anno in un’inedita occasione di socializzazione e apprendimento. L’iniziativa nasce per tutelare le persone più fragili, a cominciare dagli anziani. Ma le porte del ’rifugio climatico’ saranno aperte a chiunque abbia voglia di unire il fresco a una buona conversazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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