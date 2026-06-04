Aperti due nuovi studi medici a Montesilvano e Cepagatti | i dettagli su nomi e orari

Due nuovi studi medici di medicina generale sono stati aperti nel Pescarese, uno a Cepagatti e uno a Montesilvano. Gli studi sono operativi e pronti a ricevere i pazienti. Gli orari di apertura non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Entrambi i centri si trovano in zone centrali, facilmente raggiungibili, e offrono servizi di assistenza sanitaria di base.

Aperti due nuovi studi medici di medicina generale nel Pescarese: uno a Cepagatti e uno a Montesilvano. Nello specifico, fa sapere la Asl, in piazza Umberto I numero 21 (a Montesilvano), dal 1° giugno è operativo il secondo studio del dottor Cristian Roncini dell’ambito territoriale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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