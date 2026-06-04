Aoui Verona completa la squadra di vertice | Sembeni e Lorenzoni alla guida amministrativa e sanitaria
A Verona, la direzione generale dell’ospedale si rinnova con l’arrivo di Sembeni e Lorenzoni, che assumono ruoli di responsabilità amministrativa e sanitaria. La riorganizzazione riguarda il management dell’azienda ospedaliera universitaria integrata, che ora vede i due professionisti alla guida delle funzioni chiave. La composizione del nuovo vertice è stata ufficializzata, segnando un cambiamento nel team di vertice dell’istituzione.
Si completa il nuovo assetto della direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Nella giornata di mercoledì 3 giugno il direttore generale Paolo Petralia ha presentato ufficialmente i due professionisti chiamati a ricoprire i ruoli di direttore amministrativo e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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