Aoui Verona completa la squadra di vertice | Sembeni e Lorenzoni alla guida amministrativa e sanitaria

Notizia in breve

A Verona, la direzione generale dell’ospedale si rinnova con l’arrivo di Sembeni e Lorenzoni, che assumono ruoli di responsabilità amministrativa e sanitaria. La riorganizzazione riguarda il management dell’azienda ospedaliera universitaria integrata, che ora vede i due professionisti alla guida delle funzioni chiave. La composizione del nuovo vertice è stata ufficializzata, segnando un cambiamento nel team di vertice dell’istituzione.