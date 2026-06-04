Un pilota si trova a Montecarlo, sul circuito che ha reso celebre un grande campione del passato. Sta percorrendo le curve strette e i rettilinei del circuito dell'anima, cercando di rivivere le emozioni di un mito leggendario. Nel frattempo, un altro pilota arriva al Gran Premio di Monaco con il primo posto in classifica mondiale, con l'obiettivo di vivere le stesse sensazioni forti di un’epoca passata.

Girare su quel circuito sarà un po’ come connettersi con lui. Se Ayrton Senna disse di aver sentito la presenza di Dio, di averlo visto, a Suzuka nel 1988, Kimi Antonelli avrà diritto di cercare almeno una parte di quella stessa spiritualità a Montecarlo. Per introiettare un po’ del suo idolo. Per sentirsi una volta di più ispirato da lui, come ha sempre detto di essere. Più che mai sabato, in quella qualifica che del GP di Monaco è sublimazione e - spesso, quasi sempre - momento decisivo. "Sarà adrenalina", ha previsto già elettrizzato Kimi con Lewis Hamilton nel retro-podio di Montreal. È che se di Ayrton sei uno dei milioni di adepti, bisogna che almeno un po’ della sua mistica l’abbia fatta tua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli a Montecarlo sulle orme di Ayrton: nel circuito dell'anima per inseguire il suo mito

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