Antica Fiera del Biso di Pianiga in menù gli smeraldi apprezzati dai dogi
L’Antica Fiera del Biso di Pianiga si svolge di nuovo, portando in scena la tradizione del pisello locale e i sapori del territorio. La manifestazione, che si tiene ogni anno all’inizio dell’estate, è nota anche per la presenza di smeraldi apprezzati dai dogi. L’evento richiama visitatori e appassionati, con stand dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. La fiera si svolge in un contesto storico e culturale, coinvolgendo la comunità locale.
Torna a Pianiga uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate veneziana: l’Antica Fiera del Biso, storica manifestazione dedicata ai sapori del territorio e al celebre “biso”, il tradizionale pisello di Pianiga. La 27ª edizione si svolgerà in due weekend nei giorni 5, 6, 7 e 12, 13, 14. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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