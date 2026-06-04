Antica Fiera del Biso di Pianiga in menù gli smeraldi apprezzati dai dogi

Da veneziatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Antica Fiera del Biso di Pianiga si svolge di nuovo, portando in scena la tradizione del pisello locale e i sapori del territorio. La manifestazione, che si tiene ogni anno all’inizio dell’estate, è nota anche per la presenza di smeraldi apprezzati dai dogi. L’evento richiama visitatori e appassionati, con stand dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. La fiera si svolge in un contesto storico e culturale, coinvolgendo la comunità locale.

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Torna a Pianiga uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate veneziana: l’Antica Fiera del Biso, storica manifestazione dedicata ai sapori del territorio e al celebre “biso”, il tradizionale pisello di Pianiga. La 27ª edizione si svolgerà in due weekend nei giorni 5, 6, 7 e 12, 13, 14. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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