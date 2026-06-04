Antica Fiera del Biso di Pianiga in menù gli smeraldi apprezzati dai dogi

Notizia in breve

L’Antica Fiera del Biso di Pianiga si svolge di nuovo, portando in scena la tradizione del pisello locale e i sapori del territorio. La manifestazione, che si tiene ogni anno all’inizio dell’estate, è nota anche per la presenza di smeraldi apprezzati dai dogi. L’evento richiama visitatori e appassionati, con stand dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. La fiera si svolge in un contesto storico e culturale, coinvolgendo la comunità locale.