Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo di doppio misto al Roland Garros, confermando il loro ruolo di campioni. Vavassori ha dichiarato di non pensare ai record, sottolineando invece il suo spirito competitivo. Durante il torneo, ha ripetuto una frase che ripete spesso, senza specificarne il contenuto. La coppia ha battuto in finale gli avversari in due set. La vittoria segna un nuovo successo nel loro percorso nel torneo parigino.

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano re e regina del doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri hanno difeso il titolo conquistato un anno fa battendo in rimonta Gabriela Dabrowski ed Evan King per 4-6, 6-3, 10-4 in un’ora e venti minuti, al termine di una finale cresciuta progressivamente di intensità e qualità. Dopo un avvio complicato, la coppia italiana ha saputo adattarsi alle condizioni e ribaltare l’inerzia del match, imponendosi con autorità nel super tie-break decisivo. Una vittoria che certifica ancora una volta la solidità tecnica, l’intelligenza tattica e la straordinaria sintonia di una coppia che ha ormai conquistato quattro titoli Slam nel doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Vavassori: “Non penso ai record, siamo due animali da competizione. C’è una frase che si siamo ripetuti nel torneo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Da quanto siamo diventati genitori, io e mio marito siamo due estranei…”Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo preoccupazione per il suo matrimonio dopo l’arrivo della figlioletta, di sei mesi, nata dopo un lungo...

Temi più discussi: Errani: Vivo un sogno, non svegliatemi! Siam partiti male ma con la testardaggine...; Roland Garros, Vavassori: Vedere gli altri italiani lottare come dei pazzi ci ha ispirato; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Finale Roland Garros 2026: orario, programma, perché non c’é la diretta in chiaro; Errani suona la carica nel primo set e sprona Vavassori! Rivivilo.

Domani, Sara Errani e Andrea Vavassori cercano di diventare la prima coppia di doppio misto dell'era moderna a difendere con successo il loro titolo a Roland Garros reddit

Roland Garros: Errani-Vavassori vincono il doppio mistoLa coppia azzurra rimonta King-Dabrowski e conferma titolo del 2025. Errani a Vavassori, Troppo bello giocare con te (ANSA) ... ansa.it

Andrea Vavassori: Non penso ai record, siamo due animali da competizione. C’è una frase che si siamo ripetuti nel torneoSara Errani e Andrea Vavassori si confermano re e regina del doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri hanno difeso il titolo conquistato un anno fa ... oasport.it