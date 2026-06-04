Una grandinata ha danneggiato gravemente le colture di pesche e ciliegi nella zona di Amyntaio, causando danni considerevoli alle piante. La perdita di frutta e la distruzione di parte delle piante potrebbero comportare un impatto economico rilevante per i produttori locali. Domani è prevista una perizia tecnica che potrebbe influire sugli indennizzi previsti per i danni subiti. La valutazione servirà a quantificare con precisione le perdite e a definire eventuali risarcimenti.

Quanto peseranno le perdite economiche per i produttori di Vegora?. Come influirà la perizia tecnica di domani sugli indennizzi previsti?. Quali misure di sostegno statale attiverà il governo per l'area?. Perché la dimensione dei chicchi ha compromesso la produzione futura?.? In Breve Sopralluoghi tecnici ELGA previsti per venerdì 5 giugno nelle zone colpite.. Colture di pesche, ciliegi, ceraseti e meli distrutte tra Vegora e Maniaki.. Tsiveleidis conferma l'impatto sui principali poli produttivi del territorio.. Danni estesi alla capacità produttiva futura delle aziende agricole locali.. Grandinata devastante ad Amyntaio: colture di pesche e ciliegi distrutte tra Vegora e Maniaki. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amyntaio, grandine distrugge pesche e ciliegi: danni pesantissimi

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