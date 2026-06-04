Un rappresentante di Nextchem ha affermato che il mare centrale svolge un ruolo importante nello scenario geopolitico. Ha sottolineato come l’acqua e il mare siano stati sempre motori di innovazione e cambiamento, senza entrare in ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato all’ambiente e alla sua influenza sulle dinamiche internazionali.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "L'acqua, come il mare, è da sempre una spinta all'innovazione e al cambiamento. In Nextchem uniamo un approccio ingegneristico rigoroso a una visione umanistica, che si riflette nel nostro motto ‘Planet Aqua, Planet Peace'. Non ci sfugge quanto il mare sia tornato nodale nello scenario geopolitico e altrettanto nodale nel dibattito tra sviluppo e sostenibilità. Uno spazio di convivenza, conflitto e innovazione". Sono le parole di Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem, alla Venice Climate Week dove il gruppo porta il suo contributo, “non solo competenza tecnologica, ma una visione industriale concreta". Fritelli richiama il ruolo del gruppo: "Il gruppo Maire, di cui faccio parte, è attivo da sempre nella realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, Fritelli (Nextchem): "Mare centrale nello scenario geopolitico"

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