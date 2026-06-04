Altro che crisi dal trono di U&D all’altare | lo scoop sulla coppia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in procinto di sposarsi, secondo una recente indiscrezione. La coppia, nota per aver partecipato a un popolare programma televisivo, avrebbe già programmato le nozze. Nessuna conferma ufficiale, ma fonti vicine alla coppia parlano di preparativi in corso. La notizia circola da alcuni giorni sui social, alimentando l’attesa tra i fan. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente.

Entro la fine di giugno 2026 due ex volti del Trono classico di “Uomini e Donne” dovrebbero convolare a nozze. Di chi stiamo parlando? Di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione i quali, dopo 9 anni di amore, sarebbero pronti per il fatidico sì. I dettagli. E dire che lo scorso mese di gennaio si erano rincorse con insistenza voci di una presunta crisi tra i due, invece ecco la clamorosa indiscrezione: i due ex protagonisti del Trono classico di “Uomini e Donne“, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sarebbero prossimi alle nozze. A lanciare lo scoop l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la coppia avrebbe già pianificato le nozze che dovrebbero celebrarsi entro giugno 2026 quindi, nel giro di poche settimane. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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