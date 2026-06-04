All’Olimpico arriva il Golden Gala | programma italiani in gara e sfide da non perdere

Allo Stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, evento di atletica leggera. La manifestazione prevede diverse gare con atleti italiani e internazionali. Sono in programma competizioni di velocità, ostacoli e mezzofondo. L’evento si inserisce nel calendario internazionale e attira atleti di alto livello. La manifestazione si svolge in un contesto di gare e qualificazioni, senza ulteriori dettagli su partecipanti specifici o orari.

Allo Stadio Olimpico di Roma è in arrivo il Golden Gala Pietro Mennea, per rendere la Città Eterna ancora una volta Capitale dell’atletica mondiale. La tappa italiana della Diamond League porterà in pista e in pedana campioni olimpici, iridati e grandi protagonisti azzurri: una serata da seguire gara dopo gara, tra sprint, salti, lanci e sfide che promettono spettacolo. LEGGI ANCHE: No Curves all’Ambrosiana, Antonello Grimaldi: «L’identità nell’era dell’apparenza» Il programma del Golden Gala allo Stadio Olimpico. Il Golden Gala 2026 va in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, quarta tappa della Diamond League e prima prova europea del circuito. 🔗 Leggi su Funweek.it

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