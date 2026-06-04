Allegri ribalta le gerarchie in porta | Meret può scavalcare Milinkovic-Savic che ora può partire

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere del Napoli, Meret, può ora superare Milinkovic-Savic nelle gerarchie di squadra. Quest'ultimo potrebbe essere ceduto durante il mercato. Allegri ha già deciso di cambiare i titolari tra i pali e sta valutando le opzioni disponibili. La situazione riguarda direttamente le scelte di formazione e le eventuali trattative di mercato legate ai portieri. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le decisioni sono imminenti.

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Tra i tanti nodi da sciogliere, Massimiliano Allegri ne ha uno già in cima alla lista: la porta del Napoli. E le sue intenzioni, emerse nel summit di mercato con il direttore Manna in cui si è sviscerato l’organico reparto per reparto, ribaltano lo scenario che si dava per scontato. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, nelle idee di Max c’è “ un rovesciamento della questione contrattuale”  tra i pali. Meret avanti, nonostante il contratto in scadenza. Il colpo di scena riguarda Alex Meret. Pur avendo “ un solo anno di contratto”, il portiere “ potrebbe ribaltare le gerarchie”  e tornare a essere il numero uno designato. È una lettura che ridimensiona le voci di addio: solo pochi giorni fa si parlava di un Meret che si sarebbe addirittura proposto alla Juventus, ma le indicazioni di Allegri sembrano andare nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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