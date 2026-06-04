Allegri-Napoli annuncio possibile a luglio | le ultime

Un accordo tra l’allenatore e il club è vicino alla conclusione e potrebbe essere annunciato a luglio. La trattativa tra le parti procede senza ostacoli evidenti e si avvicina alla fase finale. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’intesa o sulle tempistiche esatte, ma fonti vicine alla situazione indicano che si sta lavorando per formalizzare l’accordo nelle prossime settimane. La firma potrebbe arrivare nel corso dell’estate, con comunicazioni ufficiali in quel periodo.

L’accordo tra Massimiliano Allegri e il Napoli resta ormai vicino alla chiusura. I contatti tra le parti proseguono e l’intesa complessiva sarebbe già impostata. Mancano ancora alcuni passaggi prima dell’annuncio ufficiale, ma la direzione appare definita. La possibile presentazione del tecnico potrebbe però non arrivare nell’immediato. Secondo Repubblica, non sarebbe da escludere un rinvio di qualche giorno. In uno scenario più dilatato, la presentazione potrebbe slittare anche a luglio. Il punto, però, non cambierebbe la sostanza dell’operazione. Il Napoli considera Allegri il profilo scelto per aprire il nuovo ciclo tecnico. Gli ultimi dettagli riguardano soprattutto tempi, formalità e organizzazione dell’annuncio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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